Der Lockdown stellt auch die Mödlinger Geschäftswelt vor eine harte Probe. Robert Bigl, Inhaber von Blumen B&B, hat aber schnell reagiert. So wurde eine große Lieferung von Schnittblumen an die Bezirksstelle des Roten Kreuzes Mödling zugestellt, wo sie von Leiter Michael Dorfstätter und dessen Team, hier mit Sebastian Meier, Jafari Samir und Andrea Eder, beide Blumen B&B, sowie Christine Seidler und Lina Janauschek mit größter Freude übernommen wurde. Dorfstätter betont: „Dass wir diese einmalige Chance bekommen, sichtbare und duftende bunte Freude in viele Familien unserer Mitarbeiter weiter zu geben, macht mich stolz und überaus dankbar!“

