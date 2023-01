Jurist Alexander Weber wechselt das Amt

Werbung

Die nächste Personalrochade im Guntramsdorfer Rathaus: Der Jurist Alexander Weber, nicht verwandt mit Ortschef Robert Weber, SPÖ, verlässt die Gemeinde mit Ende Februar auf eigenen Wunsch, um sich „beruflich zu verändern“.

Weber wurde im August 2014 nach einer öffentlichen Ausschreibung ausgewählt, die Gemeindeführung erhoffte sich durch seine rechtliche Expertise, „nicht mehr ausschließlich auf externe rechtliche Beratung zurückgreifen zu müssen“ – die NÖN berichtete. Nach der Suspendierung des damaligen Amtsleiters 2018 führte der Jurist zwei Jahre lang das Guntramsdorfer Amt.

Alexander Weber steht der Gemeinde Guntramsdorf und der gemeindeeigenen Gesellschaft MGBL noch für ein Jahr im Ausmaß von fünf Wochenstunden in Teilzeit zur Verfügung, um „auszuhelfen, die Landtagswahl zu begleiten und andere komplexe bzw. anspruchsvolle Tätigkeiten abzuwickeln und mein Projekt-Know-how einzubringen“.

Linhart freut sich über das „zusätzliche Plus“

Wolfgang Schragner tritt in den Ruhestand. Foto: Hoblik

Ab März übernimmt Weber die Funktion des Amtsleiters in Brunn am Gebirge, Wolfgang Schragner tritt in den Ruhestand. Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, ist hocherfreut: „Die Vorauswahl lief über eine Personalberatungsagentur. Die Tatsache, dass unser künftiger Amtsleiter Jurist ist, stellt für mich ein zusätzliches Plus zu seinen sonstigen umfassenden Qualifikationen dar.“

Der Guntramsdorfer Bürgermeister bedauert Webers Schritt „aus Sicht unserer Gemeinde. Er ist mir jahrelang in sehr vielen Entscheidungen zur Seite gestanden und hat innerhalb unserer Verwaltung sehr viele positive Entwicklungen vorangetrieben – zuletzt die Corona-Maßnahmen und Homeoffice-Vereinbarungen.“

Wie die Gemeinde ihre Verwaltung in den Bereichen Amtsleitung und Bereichsleitung personell neu strukturieren wird, werde der Ortschef „in den kommenden Wochen gemeinsam mit dem Amtsleiter, den Bereichsleitern, meiner Fraktion und in Parteiengesprächen entscheiden“.

