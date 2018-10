Der KZ-Gedenkverein Guntramsdorf/Wiener Neudorf hat die Aufführung des Stückes „Der Fall Gruber“ in der Pfarrkirche Neu-Guntramsdorf organisiert. Es erzählt die Lebensgeschichte des Pfarrers und Widerstandskämpfers Johann Gruber, der sich gegen den Nationalsozialismus auflehnte und im Konzentrationslager Gusen zahlreichen Mithäftlingen das Leben rettete.

Guntramsdorf war der erste Ort in Niederösterreich, an dem das bewegende Stück, das im Juni 2017 im Innsbrucker Mariendom uraufgeführt wurde, gezeigt wurde. Der Obmann des Gedenkvereins, Jürgen Gangoly, erklärt: „Der Gedenkverein organisiert jedes Jahr eine Veranstaltung mit unterschiedlichen kulturellen und inhaltlichen Schwerpunkten. Der Hauptdarsteller des aktuellen Stückes, Franz Froschauer, war vor drei Jahren bei einer Gedenkfeier dabei. Nun haben wir ihn eingeladen, das Theaterstück auch in unserem Ort aufzuführen.“

"Es ist wichtig, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen"

Die Veranstaltung war ein Teil der diesjährigen Gedenkfeiern für die Opfer des ehemaligen KZ-Außenlagers Guntramsdorf/Wiener Neudorf und wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe „80 Jahre Neu-Guntramsdorf“ abgehalten.

Gangoly ist es ein Anliegen, mittels Bildungsarbeit auf die bewegte Vergangenheit des Ortes aufmerksam zu machen: „In Guntramsdorf gab es ein sehr großes Außenlager des Konzentrationslagers Mauthausen - hier waren über 3000 KZ-Häftlinge untergebracht.“

Um die Erinnerung an diese Zeiten aufrecht zu erhalten, betreut der Verein die Gedenkstätten und macht Führungen für Schulklassen und andere Interessierte am Grundstück des ehemaligen KZ-Lagers in der Industriestraße im IZ-Süd. „Das Theaterstück zeigt auf tragische Weise, dass es Sinn macht, wenn man sich radikalen Strömungen widersetzt und sich für Schwächere einsetzt“, erklärt Gangoly, warum er es für wichtig hält, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen.