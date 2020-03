Bis man zwei Slowaken auf die Spur kam, waren Monate harter Ermittlungsarbeit des Landeskriminalamtes Niederösterreich notwendig, denn das Einbrecherduo, der 44-jährige Peter T. und Martin K. (36), hinterließ an den Tatorten keinerlei Spuren. Und an Tatorten gab es viele in Niederösterreich: Neudorf bei Staatz, Bruck an der Leitha, Kottingbrunn, Oberwaltersdorf, Böheimkirchen, Guntramsdorf und zweimal in Wiener Neustadt.

Fahrzeug als Rammbock verwendet

Das Duo hatte sich auf die Plünderung von Geldautomaten spezialisiert. Es schlug in Eingangsfoyers von Bank- und Sparfilialen zu. Dabei gingen die beiden Slowaken mit Brachialgewalt vor: Ließen sich die Eingänge mit Werkzeug nicht bezwingen, wurde das zuvor gestohlene Fahrzeug einfach als Rammbock verwendet. Anschließend schnitten sie mit einem Winkelschleifer den Geldausgabeautomaten auf, rissen die Tür weg und stahlen die Kassetten mit dem Bargeld.

In den SPAR-Filialen in Guntramsdorf, Kottingbrunn, Oberwaltersdorf und einer burgenländischen Zweigstelle (in Walbersdorf) schlug das Duo erfolgreich zu und konnte mit einer Gesamtbeute von über 188.000 Euro flüchten. Alle Tatorte wurden von dem Einbrecherduo mit mitgebrachtem Benzin übergossen und angezündet.

Über 2,7 Millionen Euro Sachschaden

Der Sachschaden, den die beiden Automaten-Knacker bei der Spurenvernichtung angerichtet haben, beläuft sich auf über 2,7 Millionen Euro. Damit nicht genug: Auch die gestohlenen Fahrzeuge bei den Tatausführungen wurden abgefackelt. Die Täter achteten akribisch darauf, keinerlei Spuren zu hinterlassen. Sie agierten vermummt, mit Handschuhen und entledigten sich nach den Taten auch der jeweiligen Kleidung. Sie benutzten keine Mobiltelefone und legten sogar Polizeifahrzeuge vor den Taten lahm.

Das Duo spielte noch dazu einen teuflischen Joker aus: Mit Eisenkrallen, sogenannten „Krähenfüßen“, schalteten sie Verfolgerfahrzeuge aus. Nach dem erfolgreichen Coup in Guntramsdorf am 11. April des Vorjahres nahmen aufgrund einer Alarmauslösung mehrere Polizeistreifen die Verfolgung auf. Das Duo streute Krähenfüße auf die Fahrbahn, wodurch die Reifen der Verfolger beschädigt und die Beamten an der weiteren Verfolgung und Anhaltung gehindert wurden.

Letztlich wurden die Krähenfüße aber den Tätern zum Verhängnis: Auf einer der Krallen wurde die DNA des vorbestraften Slowaken Peter T. gefunden und alsbald klickten die Handschellen. Das angeklagte Duo zeigte sich vor Gericht wortkarg. Außer den Worten „schuldig“ war den beiden Profieinbrechern nicht viel zu entlocken. Der Schöffensenat verurteilte die Slowaken nach einem umfangreichen Beweisverfahren wegen gewerbsmäßigen Einbruchdiebstahls, Brandstiftung, vorsätzlicher Gemeingefährdung, schwerer Sachbeschädigung und Widerstands gegen die Staatsgewalt zu Gefängnisstrafen: acht Jahre und zehn Monate für Peter T.; acht Jahre und drei Monate unbedingt für Martin K. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.