Die von der ÖVP initiierte Wahlanfechtung hat keine Konsequenzen. Das geht aus einer Aussendung vom Vorsitzenden der Landes-Hauptwahlbehörde, Landtagspräsident Karl Wilfing, ÖVP, hervor. Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, merkt dazu an: „Ich war und bin davon überzeugt, dass alle Beteiligten an der Wahl – und das sind neben den Mitarbeitern der Verwaltung, die vielen Freiwilligen in den Sprengeln – ordentlich und verlässlich ihre Tätigkeit ausgeübt haben.“

Rogy Werner Deringer, ÖVP, hat die Wahlanfechtung eingebracht.

Die Anfechtung war sehr brisant, weil die SPÖ die absolute Mehrheit verloren hätte, wenn die ÖVP drei Stimmen auf Kosten der Roten mehr gehabt hätte. Entsprechend enttäuscht zeigt sich ÖVP-Fraktionsobmann Werner Deringer, der den Entscheid der Wahlbehörde „mangels Begründung“ nicht kommentieren will: „Anscheinend wurde nichts festgestellt, das ist zu akzeptieren.“ Dabei stößt es Deringer sauer auf, dass die Behörde zu keiner Zeit den Kontakt mit ihm gesucht hat: „Das erweckt den Eindruck einer hohen Geheimhaltungsstufe, wenn man sich in keiner Weise mit dem Beeinsprucher in Verbindung setzt.“ Besonders seltsam findet es der ÖVP-Mandatar, dass Bürgermeister und Amtsleiter aber sehr wohl einvernommen wurden.

Als Konsequenz will Deringer die Politik seiner Fraktion im Ort künftig neu anlegen: „Unter meiner Führung wird es keine Kooperation in der bisherigen Form mehr geben. Solange es keine Anzeichen für eine faire Zusammenarbeit gibt, stehen wir nicht als Sündenbock zur Verfügung.“

Die SPÖ hält 17 der 33 Mandate, ÖVP 6, FPÖ 5, NEOS 3, Grüne 2