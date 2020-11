Erneut Aufregung rund um die Gütertransporte auf den Gleisen der Wiener Lokalbahnen durch die enge Feldgasse. Aktuell führt ein von der Gemeinde in Auftrag gegebenes Gutachten zu Empörung bei den betroffenen Anrainern. Es sei „nur auf die Sicherheit des Bahnbetreibers fokussiert, nicht auf die Sicherheit aus dem Blickwinkel der Fußgeher und des Kfz-Verkehrs“.

Anrainer Peter Trupp sieht die als Auslöser für das Gutachten angeführten Sicherheitsbedenken der Anrainer „nicht berücksichtigt. Das Gutachten hat einen fünfstelligen Betrag gekostet und ist dennoch eine völlige Themenverfehlung“.

Auch für Anrainer Alfred Zimmermann ist es „rätselhaft, weshalb die Betrachtung aus dem Blickwinkel der Straßenverkehrsordnung unberücksichtigt blieb: möglicherweise entspringt diese bürgerfeindliche Vorgehensweise dem Frust auf lästige Anrainer“.

Die Anrainer kritisieren zudem, dass die Gemeinde bereits mit der Umsetzung einiger Maßnahmen begonnen habe, darunter die Kundmachung von Halte- und Parkverboten.

Verkehrsreferent Peter Waldinger, SPÖ, erklärt, dass ein unabhängiger Sachverständiger mit der Ausarbeitung des Gutachtens betraut wurde, die nunmehr umgesetzten Maßnahmen würden „den Empfehlungen folgen. Derzeit werden einige Parkplätze mit Bodenmarkierungen so gekennzeichnet, dass die Fahrzeuge nicht mehr in den Gehsteig hineinragen“, erklärt Waldinger. Damit seien die vorgeschriebene Gehsteigbreite gegeben und die Sicherheit der Fußgänger durchgehend gewährleistet. Auch mögliche Einbahnregelungen in den Querrelationen der Feldgasse werden geprüft.

An Gesamtlösung wird gearbeitet

Nicht zuletzt werde „intensiv an einer Gesamtlösung gearbeitet. Wir führen seit einem Jahr Verhandlungen mit den Wiener Lokalbahnen, ecoplus, dem Land sowie der Firma Frankstahl mit dem Ziel, den Güterverkehr direkt im Industriezentrum zum Netz der ÖBB umzulegen“, erläuterte Waldinger.