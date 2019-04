Gegen 3.15 Uhr kam es im Foyer eines Supermarktes in Guntramsdorf zu einer heftigen Explosion. Unbekannte Täter hatten einen Bankomaten gesprengt und im Anschluss auch ein Feuer gelegt um die Spuren zu vernichten. Als die Täter mit zwei Fahrzeugen flüchten wollten, fuhr eine Polizeistreife gerade zum Einsatzort zu.

Nach ersten Informationen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Streifenwagen und einem der Täterfahrzeuge. Den Tätern dürfte die Flucht gelungen sein.

Die Täterfahrzeuge sollen dann aber in unterschiedliche Richtungen geflüchtet sein. Eines der Fahrzeuge, es soll sich um einen gestohlenen Pkw handeln, setzten die Täter dann an einem Feldweg direkt neben der A2 in Brand und flüchteten zu Fuß. Das Fahrzeug brannte voll aus. Neben einem Polizeihubschrauber und Polizeihunden standen auch die Sondereinheit Cobra und Spezialisten des Entschärfungsdienstes im Einsatz. Ermittler der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes sicherten Spuren am Tatort.

Die Fahndung nach den Tätern läuft noch. Die alarmierte Feuerwehr Guntramsdorf musste sowohl den Brand beim Supermarkt als auch das brennende Auto am Feldweg neben der A2 löschen.