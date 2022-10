Forderung nach einem Bildungsausschuss: NEOS wollen mehr reden

Die NEOS starten den politischen Herbst mit der Forderung nach einem Bildungsausschuss. Mandatarin Elisabeth Manz kritisiert, dass dieses Gremium seit 2020 nicht mehr zusammengekommen ist: „Schulen und Kindergärten sind ein zentrales Aufgabengebiet der Gemeinde, die Politik sollte diskutieren, wie wir Bildung im Ort gestalten wollen.“

Elisabeth Manz will stärker diskutieren. Foto: NEOS

Manz will „über die Ausstattung der Schulen sprechen, bei der wir manchen Nachbargemeinden viele Jahre hinterherhinken: Auch das Mittagessen gehört dringend neu ausgeschrieben. Digitale Lösungen könnten in der Organisation vieles vereinfachen.“

Manz will diese Aspekte in einem Ausschuss oder einer Arbeitsgruppe besprechen: „Die Minimallösung wäre, dass das Thema einem der regelmäßig tagenden Ausschüsse zugeschlagen wird, beispielsweise dem Ausschuss für Jugend.“ Die Mandatarin regt an, dazu „die Leitungen der Schulen und Kindergärten sowie Lehrer- und Elternvertreter einzuladen, um ein breites Bild der Bedürfnisse zu bekommen.“

Bildungsressort sei 2015 aufgewertet worden

Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, weist die Kritik zurück: „Die Ausschüsse wurden 2015 aus Kostengründen reduziert. Das wichtige Bildungsressort wurde klar aufgewertet und direkt dem Gemeindevorstand, Gabi Pollreisz, zugeordnet.“ In der Verwaltung sorge „eine eigene Bereichsleitung Bildung dafür, dass Wünsche und Anregungen rasch und unbürokratisch an die Verwaltung kommen: Mit transparenter Kommunikation zwischen den Schul- und Kindergartenleitungen, wissen wir daher rasch, wo der Schuh drückt und entwickeln gemeinsam Lösungen.“

Weber sieht „unsere Schulen und Kindergärten als weit über die Ortsgrenzen als Vorzeigeprojekte bekannt: Es gibt nicht viele Orte unserer Größe, wo die Kinder von der Krabbelstube bis zum Gymnasium im Heimatort ihren Bildungsweg absolvieren können.“

