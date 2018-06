Die neuerliche Diskussion um eine direkte Anbindung der Triester Straße (B17) an die Südautobahn (A2) ist eröffnet. Die Bürgermeister von Guntramsdorf, Robert Weber, SPÖ, Biedermannsdorf, Beatrix Dalos, ÖVP, Laxenburg, Robert Dienst, ÖVP, und Mödling,f Hans Stefan Hintner, ÖVP, fordern gemeinsam und parteiübergreifend vom Land NÖ, der Bundesregierung und ASFINAG eine rasche Umsetzung der seit Jahren diskutierten „Spange Guntramsdorf“. Der Zubringer soll den Verkehr von der B17 auf Höhe des „Badener Spitzes“ Richtung Knoten Guntramsdorf (A2, A3) umleiten.

Verkehr Bürgermeister fordern „Spange Guntramsdorf“

Untermauert wird die Forderung von Studien, die eine wesentliche Entlastung der Ortszentren und Wohngebiete der B17-Anrainer-Gemeinden im Süden Wiens bestätigen. Die Planungen für eine Anbindung sind seit Langem abgeschlossen, die Bürgermeister kritisieren nun, dass „konkrete Finanzierungszusagen von Bund, Land und ASFINAG fehlen.“

Verkehrsentlastung wird erwartet

Hintner erwartet sich von der Spange „auch eine spürbare Verkehrsentlastung für Mödling; der Bau darf nicht weiter verzögert werden. Die Voraussetzungen im Süden von Guntramsdorf sind ideal, da die Streckenführung problemlos über unbebautes Gebiet gelegt werden kann.“ Auch der Gumpoldskirchner Bürgermeister Ferdinand Köck, ÖVP, erwartet sich eine Verkehrsentlastung für seine Gemeinde.

Der Plan aus dem Jahr 2008 visualisiert den möglichen Anschluss von der B17 zur A2. | Büro Erich Lust

Weber fordert, dass die Verantwortlichen „den Verkehrsinfarkt und die Probleme der Bewohner in den betroffenen Gemeinden endlich ernst nehmen“ und rasch für Entlastung sorgen sollen: „Die Anbindung an die A2 würde mehrere Gemeinden und Zehntausende Menschen im Süden Wiens entlasten und die täglichen Staus durch Ortszentren und Wohngebiete reduzieren.“ Zudem will der Ortschef sicherstellen, dass es keine Auffahrt auf die Schnellstraße auf Guntramsdorfer Ortsgebiet gibt: „Es muss eine direkte Verbindung zur Autobahn sein, die von massiven Lärmschutzmaßnahmen begleitet ist.“

Ganz anders sieht das der Bürgermeister von Traiskirchen, Andreas Babler, SPÖ, der vor Schnellschüssen warnt: „Den zunehmenden Verkehrsdruck, von der Wiener Stadtgrenze bis in den Großraum Wiener Neustadt bekommt man nicht in den Griff, wenn man stückweise neue Schnellstraßen errichtet, um so wieder den Auto- bzw. Schwerlastverkehr attraktiver zu machen. Es braucht ein radikales Umdenken hin zu einer ökologischen Verkehrsplanung.“

Grüne fordern Ausbau der Öffis

Auch von Pfaffstättens VP-Ortschef Christoph Kainz hört man ein klares Nein: Schon vor zehn Jahren sei man dem Projekt nicht näher getreten: „Heute melden sich via Presseaussendung Gemeinden zu Wort, die nicht einmal betroffen sind und wollen das Thema künstlich hochziehen.“

Wenig überraschend, dass die Grünen im Bezirk Mödling gegen die Straßenverbindung sind. Bezirkssprecher Christian Apl fordert statt dessen einen „massiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Täglich fahren rund 350.000 Pkw aus dem Umland nach Wien. Aus dem Süden kommen 84 Prozent der Pendler mit dem Auto. Das ist eigentlich eine Schande.“ Als Alternative sieht er die Ausweitung der Zone 100 sowie den durchgängigen Siebeneinhalb-Minuten-Takt auf der Badner Bahn bis Baden.