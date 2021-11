Gabriele Heinisch-Hosek: Ehrung für streitbare und laute Stimme

Nationalrätin fordert Entlastungen für Schulen, Pflege und Familien.

NÖN: Was bedeutet Ihnen die Ehrenbürgerschaft?

Heinisch-Hosek: Ich bin sehr überrascht, aber es ist eine große Ehre und ich bin sehr stolz.

Heimkommen bedeutet für mich, nach Guntramsdorf zu kommen.

Die Auszeichnung wurde vom Gemeinderat mit Zweidrittelmehrheit beschlossen. Was haben Sie für den Ort erreicht?

Ich war 18 Jahre lang Mitglied des Guntramsdorfer Gemeinderates. Als Bildungsministerin habe ich daran mitgewirkt, das Oberstufenrealgymnasium im Ort anzusiedeln. Als Einheimische bin ich stolz darauf, dass das Bildungsangebot im Ort nun von der Kinderkrippe bis zur Matura reicht. Diese Durchgängigkeit ist großartig. Für viele Bewohner von Guntramsdorf bin ich stets eine streitbare Stimme für Gerechtigkeit und Gleichstellung.

Sie wurden in Guntramsdorf geboren. Wollten Sie nie weiter weg ?

Ich fühle mich dem Ort sehr verbunden und möchte nie woanders leben. Als ich vor 35 Jahren mit meinem Mann zusammengezogen bin, haben wir im Ort eine kleine Mietwohnung mit Toilette über dem Gang bewohnt. Auf der Suche nach einer größeren Bleibe habe ich eine Devise ausgegeben: „Wir können überall suchen, aber es muss in Guntramsdorf sein.“ Auch nach langen Sitzungen und Terminen bin ich immer zurückgefahren. Heimkommen heißt für mich, nach Guntramsdorf kommen.

Was hat Sie zur Politik gebracht?

Bereits vor meiner Ausbildung zur Hauptschullehrerin und Pädagogin für Gehörlose habe ich bei den NÖ Kinderfreunden gearbeitet. Ich komme aus einem sozialdemokratisch geprägten Elternhaus und wollte mich in meiner Freizeit weiterhin politisch engagieren. Also habe ich den damaligen Guntramsdorfer Bürgermeister Rudolf Mokra gefragt, ob er am Gemeindeamt ein „Helferlein“ braucht. Auf kommunaler Ebene habe ich mich dann später vor allem für kulturelle Angelegenheiten, Bildung und Frauenpolitik eingesetzt.

Man kennt Sie als Politikerin mit Herz und Hirn. Für welche Anliegen brennen Sie aktuell?

Die ausufernde Gewalt gegen Frauen muss aufhören. Die Kinder müssen als Leidtragende der Pandemie rasch stabilisiert werden. Dazu braucht es ein breites Angebot an Musik- und Psychotherapie auf Krankenschein und konkrete Hilfe für armutsgefährdete Familien. Schulen und Gesundheitseinrichtungen brauchen dringend mehr Personal, die Beschäftigten dort arbeiten bereits weit über dem Limit.

Was können die Gemeinden da konkret machen?

Die Gemeinden können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass unsere Kinder wieder auf einen guten Weg gebracht werden. Auch die vom Gesundheitsminister vorgeschlagenen Gemeindekrankenschwestern braucht es in ganz Österreich. Wichtig ist, dass die Förderungen für entlastendes Personal direkt an die Gemeinden fließen, die selbst über die Mittelverteilung entscheiden sollen.