In den Streit rund um Güterschwertransporte auf Gleisen der Wiener Lokalbahnen (WLB) durch die Feldgasse kommt wieder Bewegung. Die Anrainer bombardieren die Gemeindeverwaltung derzeit neuerlich mit Beschwerden über gestiegene Lärmbelästigungen und Schäden an den Häusern.

Anrainerin Heide Keller, die derzeit die Qualifizierung der WLB Strecke, als Nebenbahn in einer außerordentlichen Revision beim Verwaltungsgerichtshof bekämpft, nimmt seit längerer Zeit ein neues Problem wahr: „Vor den Häusern und an der Kreuzung mit der Lichteneckergasse ist ein mehrmaliges Schlagen in die Gleise zu hören, dessen Ursache keine defekte Wagengarnitur ist.“ Die Häuser würden bereits Schäden zeigen.

Bei Anrainer Karl Mertain haben zahlreiche ebenfalls Betroffene ihre Bedenken wegen der beunruhigenden Geräusche deponiert: „Die Geleise weisen Schäden auf. Jeder Zug, der von Guntramsdorf in Richtung Baden fährt, erzeugt Lärm.“ Mertain ersucht die Gemeinde im Namen der teils verzweifelten Anrainer, „endlich tätig zu werden. Die schweren Güterzüge sind der Auslöser“.

Auch Fußgänger bleiben in Gefahr

Grüne-Gemeinderätin Monika Hobek-Zimmermann unterstützt die Anliegen der Anrainer: „Seit einem Entscheid des Verwaltungsgerichtshofes im Jahr 2014 fährt die WLB nicht mehr als Straßenbahn, sondern als Eisenbahn ohne vertragliche Regelung auf einer Gemeindestraße. Die Sicherheitsfrage für die Fußgeher ist immer noch ungeklärt.“

Im März stellten die Grünen einen Dringlichkeitsantrag im Gemeinderat. Das Thema wurde dem Bauausschuss zugewiesen, doch die Entscheidungsfindung geht der Grünen viel zu langsam. „Da der Gemeinderat infolge der Komplexität der Sachverhalte das Thema WLB seit Jahren meidet und die Dringlichkeit der geänderten Sicherheitssituation offensichtlich nicht erkennen kann oder will, habe ich die Gemeindeaufsicht des Landes NÖ eingeschaltet.“

Die Behörde habe den Empfang bestätigt und rückgemeldet, dass die Beschwerde auch ans Infrastrukturministerium weitergeleitet wurde.