Ein 41-jähriger Guntramsdorfer steht derzeit wegen unerlaubten Waffenbesitzes, schwerem Diebstahl, gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung vor Gericht. Der Mann soll mehrere Handfeuerwaffen und eine Maschinenpistole besessen und einem Mann aus der Drogenszene 10.000 Euro gestohlen und in einem Hotelzimmer herumgeschossen und dabei den Boden beschädigt haben.

Neben ihm auf der Anklagebank sitzen ein 31-jähriger Wiener - wegen Vortäuschens einer mit Strafe bedrohten Handlung - und ein Freund der beiden, 47, wegen gefährlicher Drohung und unerlaubten Waffenbesitzes. Der Guntramsdorfer bekannte sich im Gegensatz zu seinen Mitangeklagten nur für einen versuchten Diebstahl, bei dem er erwischt wurde, schuldig.

"Ich habe die falsche Aussage gemacht"

Der Wiener gab an, mit dem Guntramsdorfer zwei Wochen lang in einem Hotel gewohnt und sich dort im Drogenrausch selbst mit einer Pistole in die Hand geschossen zu haben. Der Zweitangeklagte beteuerte: „Ich habe die falsche Aussage gemacht, um ihn zu schützen.“ Deshalb habe er ausgesagt, dass er bei einem missglückten Raubüberfall angeschossen worden sei.

„Er hat mich aber einfach blutend im Hotelzimmer zurückgelassen und nicht einmal die Rettung verständigt, obwohl er wusste, dass ich Bluter bin. Da hört sich die Freundschaft auf.“ Der Mitangeklagte musste auch stets Drogen besorgen gehen, weil sich der Guntramsdorfer „nicht aus dem Hotel traute“. Der Prozess wurde auf 21. November vertagt.