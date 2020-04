Seit mehr als drei Wochen heißt es auch für das Oberstufenrealgymnasium in Guntramsdorf: Distance-Learning und Home-Office. Dass in dieser ungewöhnlichen Situation nicht nur gelernt wird, sondern auch viel Kreatives entsteht, beweist die Aktion der „Corona-Kraniche“ (siehe auch www.org-guntramsdorf.at und Facebook).

Das japanische Mädchen Sadako Sasaki litt infolge des Atombombenabwurfs in Hiroshima an Leukämie. Eine Freundin erzählte ihr von einer alten japanischen Legende: Wer 1000 Origami-Kraniche faltet, dem wird von den Göttern ein Wunsch erfüllt.

Ursprünglich zum 75. Gedenktag von Hiroshima geplant, hat das Projekt am BORG Guntramsdorf nun eine neue Dynamik entwickelt. Die Kraniche werden von Schüler/innen und Lehrer/innen zu Hause gefaltet und durch Fotos in Szene gesetzt.

Wenn alles überstanden ist, werden die Origami-Kunstwerke in einer Ausstellung in der Schulbibliothek gezeigt werden..

Zu einem Kranich-Projekt lädt auch der kunstraumarcade in Mödling. Das Projekt KRANICH ist ein Aufruf an alle – Erwachsene, Jugendliche und Kinder - hinein in diesen neuen „Alltag“ den Emotionen und Gedanken von zu Hause aus eine Form zu geben, und zwar in Gestalt von gefalteten Origami-Kranichen. Die kleinen Kunstwerke sollen, sobald es wieder möglich ist, im kunstraumarcade präsentiert werden.

Starker Symbolcharakter

Die Vögel fliegen seit einigen Jahren verstärkt in geänderten Flugrouten über den Osten Österreichs und danach nördlich oder südlich der Alpen in die Winterquartiere Südwesteuropas und bis nach Afrika.

Auf der ganzen Welt haben Kraniche über Jahrtausende einen starken Symbolcharakter. Zur Zeiten des alten Ägyptens wurden sie oft als „Sonnenvogel“ dargestellt. In der griechischen Mythologie ist der Kranich Apollo, Demeter und Hermes zugeordnet - also Sonne, Fruchtbarkeit und Licht. Aristoteles bezeichnet den Vogel als wachsam. Auch in der Ilias kommt er vor. Der Kranich kommt in Märchen, Sagen, Fabeln und in der Literatur auf der ganzen Welt vor, so also in der Bibel, bei Homer, Äsop, Schiller, Kleist, Fontane, Brecht etc.. Oft wird er als Vogel des Glücks bezeichnet wie in Japan – ein 1797 erstmals schriftlich erwähnter Volksglaube besagt: Wer 1000 Kraniche faltet, dem wird von den Göttern einen Wunsch erfüllt. Das Projekt soll Menschen die Möglichkeit geben, ihre Gedanken, Ängste, Sorgen und Wünsche beim Falten in die Vögel hinein zu verarbeiten.

Jeder gefaltete Vogel soll einem Gedanken, einem Menschen, Tier, Gegenstand oder einer Erinnerung, einem Traum, einem Wunsch gewidmet sein – so kann eine Notiz, Zeichnung, Buchseite, Partitur, ein Foto, ein farbiges Blatt gefaltet zu einer Figur werden und in Form eines Kranichs unter vielen mit gemeinsamem Ziel Gestalt annehmen.

Faltanleitungen unter https://www.youtube.com/watch?v=yTY-nGYYq_c.

Abzugeben sind die gefalteten Kraniche mit Absender beschriftet in Kuverts oder Schachteln (einzelne Vögel an der Unterseite mit dem Namen versehen) im kunstraumarcade in Mödling voraussichtlich am Freitag, 15. Mai von 11 – 13 Uhr sowie von 16 – 18 Uhr und Samstag, 16. Mai von 11 – 13 Uhr.