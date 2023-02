Nacht wird zum Tag: Theatergruppe feierte erfolgreiche Premiere

Die Theatergruppe feierte im Pfarrsaal in der Möllersdorfer Straße die erfolgreiche Premiere des Stückes „Die vertagte Nacht“ von Franz Arnold und Ernst Bach.

Der Schwank in drei Akten dreht sich um allerlei Verwicklungen rund um die Hochzeit bzw. die Verlobung der beiden Töchter des Hauptakteurs Emil Dobermann. Als dieser versucht, das Glück seiner beiden Töchter zu retten, verstrickt er sich selbst und seine Schwiegersöhne in eine Reihe turbulenter Missverständnisse. In der Hauptrolle brilliert erneut der Leiter der Truppe aus Laien-Darstellern, Karl Steiner, den es freut, passend zum Fasching wieder einmal ein lustiges Stück zu spielen: „Wir haben den Schwank bereits vor 33 Jahre gezeigt. Aktuell passt er zu unserem Ensemble, wir haben Männermangel im Team.“ Die Proben hat Steiner als „lustig, aber auch durchaus mühevoll erlebt: Alle haben viel um die Ohren, es ist schwierig, genügend gemeinsame Zeit zum Einstudieren zu finden“.

Die Gruppe, die es seit 1967 gibt, umfasst aktuell rund 30 Mitglieder, neben den 15 Laienschauspielern – darunter auch Diakon Andreas Frank – sind auch Souffleusen und Techniker im Einsatz. Der Reingewinn kommt der Pfarre Neu-Guntramsdorf zugute. Weitere Spieltermine sind der 18., 19. und 20. Februar im Pfarrsaal Neu-Guntramsdorf. Karten in der Pfarrkanzlei, 02236/46421 oder Abendkassa.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.