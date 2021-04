Die denkmalgeschützte Pestsäule am Platz vor der Kirche St. Jakobus im Ortszentrum wird restauriert. Die Idee dazu kam von Pfarrer Hudson Lima Duar. „Nach einem Gottesdienst im November habe ich die Gläubigen dazu eingeladen, mit mir nach draußen zu gehen und Kerzen für die Opfer des Terroranschlages von Wien zu entzünden.“ Im Beisein von Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, stellte der Pfarrer fest, dass die Pestsäule an allen Ecken und Enden bröselte: „Der Sockel war in keinem guten Zustand mehr, aus der Nähe haben wir das deutlich gesehen.“

Hudson wollte die Pestsäule zu einem regelmäßigen Treffpunkt für Gebete etablieren: „Die Pandemie wütete damals stark. Pestsäulen sind ein Symbol zur Abwendung von Krankheiten.“ Der Pfarrer regte seine Gläubigen dazu an, weiterhin Kerzen zu entzünden, zu beten, die Hoffnung nicht aufzugeben, und hat dadurch einen wichtigen Ankerplatz für viele Menschen geschaffen. „Auch jetzt noch werden regelmäßig Kerzen entzündet, seit dem Anschlag ist kein Tag ohne Kerzenlicht vergangen“, freut sich der Priester. Auch Ortschef Weber sieht dies als „ein positives Zeichen in Zeiten der Pandemie“.

Noch im Herbst hat der Gemeinderat die Sanierung beschlossen. Die Gesamtkosten betragen rund 14.000 Euro, 4.000 davon bekommt die Gemeinde als Förderung von Bund und Land Niederösterreich.