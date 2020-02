Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, ÖVP, und Bildungsdirektor Johann Heuras haben den Ausbau der NÖ Mittelschulen mit dem Schwerpunkt Naturwissenschaft und Technik angekündigt. Künftig soll es 13 Standorte der sogenannten NAWI-Schulen geben. Einer davon ist die Mittelschule im Ort. So will das Land einerseits dem Interesse der Schüler an Naturwissenschaft und Technik, andererseits auch den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes nach mehr Fachkräften entgegenkommen.

Direktorin Christa Friedl ist sehr erfreut über die offizielle Anerkennung: „Wir führen den Schwerpunkt Naturwissenschaften schon seit 14 Jahren und haben diesen mit der Einführung der Neuen Mittelschule noch weiter intensiviert. Unsere Schüler forschen und experimentieren ab der ersten Klasse und vertiefen so ihre Kenntnisse.“

Friedl ist stolz, als eine von nur 13 Schulen ausgewählt worden zu sein: „Wir sind die einzige Schule in den Bezirken Mödling und Baden, die diesen Titel tragen darf.“ Die Auszeichnung bringt zunächst einmal neue Ressourcen. „Wir bekommen vermehrt Stunden zugewiesen. Unser Stellenwert soll ähnlich jenem einer Sport- oder Musikmittelschule sein.“

Am Standort wird auch der Bereich „Science“ unterrichtet. „Hier kombinieren wir Physik, Biologie und Chemie, unterstützt von Lehrkräften des angrenzenden Oberstufenrealgymnasiums.“