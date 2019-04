„Zum Glück war es nur ein Ritzerl“, sagte das Opfer über die Verletzung, die ihm der 51-jährige Angeklagte am Hals zugefügt hat. Mit der sieben Zentimeter langen Klinge des Messers hätte die Sache auch anders ausgehen können. So blieb es bei einer Anklage wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung.

Der Angeklagte schilderte vor Gericht, wie er am 11. Jänner in ein Heurigenlokal kam und im Extrazimmer einen Freund mit drei anderen beim Schnapsen sitzen sah.

Darunter auch das spätere Opfer, das er „nicht mag. Ich habe mich dazu gesetzt und meinen Senf dazu gegeben. Das hat ihm nicht gepasst.“

Danach habe er unabsichtlich die Gläser am Tisch umgeworfen und damit war das Spiel beendet. An der Schank kam’s zum Streit: „Ich hab mein Messer genommen und wollte vor seinem Gesicht herumfuchteln. Dabei habe ich ihn verletzt. Ich wollte ihm nur Angst machen, sicher nicht verletzen. Ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist“, beteuerte der Angeklagte.

Der bislang unbescholtene Mann gab zu, dass er zu dieser Zeit viel Alkohol getrunken hat und auch an dem Tag schon „ein paar Bier und fünf oder sechs Spritzer und beim Heurigen dann noch zwei, drei Jägermeister“ intus hatte.

Das Opfer, 34, schilderte die Sache ähnlich. „Ich war nicht erfreut, als er sich zum Schnapsen dazu setzte, hab aber nichts mit ihm geredet. Er ging hin und her und stützte sich auf den Tisch, worauf alle Gläser umfielen. Er brachte dann Getränke als Entschuldigung.“

Verdächtiger machte sich auf den Heimweg

Am Weg zum WC sei es passiert. „Er hat mich von hinten angegriffen und ich hab den Stich gespürt. Er schrie: ,Stirb, du Hund!’ – oder etwas Ähnliches. Ich sah das Blut auf meiner Hand und das Messer bei ihm und gab ihm einen Stoß.“

Der Angeklagte fiel zu Boden, hatte eine blutende Wunde am Hinterkopf, stand auf und ging heim. Dort hat ihn die Polizei dann gesucht, doch der Mann habe das Klingeln und Klopfen nicht gehört.

Der 51-Jährige gab beim Prozess an, er sei bereit, eine Alkohol-Therapie zu machen, „weil ich will so auf keinen Fall weiter leben“.

Das Urteil lautete dann auf 18 Monate, davon zwei unbedingt.