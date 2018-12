Mödlings Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, erinnert sich noch an seine Kindheit in Neu-Guntramsdorf, als es hieß, eine sichere Verbindung Richtung Mödling werde geschaffen.

Es gab einstens sogar Überlegungen, die „Figur“ zuzuschütten und einen direkten Zubringer in Höhe „Wallner & Neubert“ Richtung Mödling zu realisieren.

Nach der Renovierung werden die Rad- und Fußwege geschützt durch den Tunnel geführt“, Guntramsdorfs Bürgermeister Robert Weber, SPÖ

Dann kam der Wunsch nach einer Bahnhaltestelle „Mödling-Süd“ auf – und musste wegen der zu geringen Abstände zum Mödlinger und Guntramsdorf/Thallern-Bahnhof verworfen werden.

Was kam, war plötzlich eine Geh- und Radwegverbindung in der Viaduktstraße, die vor dem Bahndamm endete. Vor dem für Fußgänger und Radfahrer schier unüberwindbaren Nadelöhr. Was nie abriss, waren die Gespräche zwischen ÖBB, dem Land NÖ, Guntramsdorf und Mödling. Vor zwei Jahren war der Durchbruch geschafft. Landeshauptmann Erwin Pröll verkündete die Verbreiterung der Durchfahrt. 2019 ist es tatsächlich so weit, das Projekt gelangt zur Umsetzung.

Ein baulich getrennter Geh- und Radweg wird auf der südlichen Seite des Tunnels errichtet, die Unterführung genügend Platz für den gesamten Verkehr bieten.

Das Gesamtprojekt ist mit Kosten von rund 3,6 Millionen Euro veranschlagt, die beiden Gemeinden steuern rund 80.000 Euro bei. Wiewohl das gesamte Baulos auf Guntramsdorfer Gebiet liegt, ist es für Hintner „eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns beteiligen. Das Projekt ist auch eine wichtige Verbesserung für den Verkehrsfluss in Mödling.“

Totalsperre in den Sommermonaten

Guntramsdorfs Bürgermeister, Robert Weber, SPÖ, ist ebenfalls hoch erfreut darüber, dass das Nadelöhr nach jahrelangen Vorgesprächen nun für alle Verkehrsteilnehmer sicherer gemacht werde: „Bisher mussten Fußgänger und Radfahrer die Mitte der zweispurigen Fahrbahn benutzen. Nach der Renovierung werden die Rad- und Fußwege geschützt durch den Tunnel geführt.“

Im Zuge der Bauarbeiten wird die Bahn-Unterführung während der Schulferien für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Totalsperre ist von 28. Juni bis 2. September geplant, danach wird es im September noch zu Verkehrseinschränkungen kommen. Auf Mödlinger Gebiet wird die Guntramsdorfer Straße bis zur Weißes Kreuz-Gasse saniert und mit einem Radweg versehen werden.