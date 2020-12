Der AR.SOS Shop des Kinderdorfes im Ortszentrum erstrahlt dieser Tage in weihnachtlichem Glanz. Nach der Schließung des Kinderdorf-Shops in Mödling wurden die Räumlichkeiten in Guntramsdorf vergrößert und renoviert, die Zeit des zweiten Lockdowns im November hat das Team rund um die pädagogische Leiterin Andrea Schritter dazu genutzt, um die Waren weihnachtlich zu präsentieren: „Wir betreuen derzeit sechs Jugendliche im Arbeitstraining und wollen ihnen Nachhaltigkeit auf allen Ebenen mitgeben.“

So geht es einerseits um die sinnvolle Verwertung der Second Hand Waren wie Kleidung, Bücher, Spiele und Schmuck, die attraktiv platziert völlig neuwertig aussehen. Schritter sieht in dem Angebot eine ideale Gelegenheit, um sinnvolle Weihnachtsgeschenke regional einzukaufen: „Die Verkaufserlöse kommen dem Projekt zugute, werden für die Miet- und Personalkosten sowie den Fuhrpark verwendet und sichern so die Arbeits- und Ausbildungsplätze am Standort.“

Primär gehe es aber um Nachhaltigkeit im Arbeitstraining. „Die Jugendlichen helfen bei Wohnungsräumungen ebenso mit wie bei Aufbau und Sortierung der Waren. Sie lernen dabei, gewisse Regeln im Arbeitsleben einzuhalten.“

Schritter will langfristig festigen, dass die Einhaltung der Arbeitszeiten ebenso wichtige Fähigkeiten für den ersten Arbeitsmarkt sind wie das respektvolle Verhalten einem Vorgesetzten gegenüber.

Die drei Arbeitstrainer Tom Kreppel, Markus Rubanovits und Nicole Paulic versuchen, in verschiedenen Arbeitsabläufen sowohl die Motivation als auch die soziale Kompetenz der jungen Menschen zu stärken.

Der 17-jährige Edi ist auf der Suche nach einer Lehrstelle und hat bereits einige Schnupperpraktika absolviert, das hilft ihm bei der Entscheidung, was er später machen möchte: „Ich kann mir anschauen, wie es in dem Beruf wirklich wäre.“ Der 15-jährige Juan sieht die Arbeit pragmatisch: „Ich lerne hier, wie ich Reifen wechsle oder Möbel zusammenbaue. Das ist nützlich, ich kann es für mein späteres Leben gut brauchen.“