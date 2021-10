Guntramsdorfs Ortschef angezeigt

In Guntramsdorf hat die Opposition (ÖVP, NEOS, FPÖ, Grüne, "Lebenswertes Guntramsdorf") Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, eingebracht, in der ausgeführt wird, dass sich der Ortschef „der Untreue strafbar gemacht haben könnte, indem er Aufträge in der Höhe von mehr als 100.000 Euro gegen den Willen des Gemeinderates an einen Parteifreund vergab“.

Andrea Rogy Erstellt am 22. Oktober 2021 | 20:56