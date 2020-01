Wenn die Bäume kahl, die Spielplätze etwas stiller und die Stimmen der vielen Besucherinnen und Besucher verhallt sind, weiß man, dass die Saison im größten Landschaftspark Österreichs ausgeklungen ist.

Das Saisonende impliziert jedoch nicht, dass nun die Beine hochgelegt werden können.

JJ Wolfgang Mastny überwacht die Durchforstungsarbeiten im Park, denen auch schon mal ein Baumriese zum Opfer fällt, der von einem Pilz befallen ist, wie die rote Stammfärbung zeigt.

Ganz im Gegenteil befindet man sich laut Parkverantwortlichem Wolfgang Mastny nun in der intensivsten Zeit des Jahres, was die Parkpflege betrifft: Der Baumbestand wird auf seine Verkehrssicherheit überprüft und sturzgefährdete Bäume werden gefällt, um ein höchstes Maß an Sicherheit zu gewährleisten.

Fuhrpark nun auch winterfest

Denn Mastny weiß: „Natürlich besuchen Spaziergänger und Jogger auch in der kalten Jahreszeit den Schlosspark.“ An Stelle der Fähre zur Franzensburg wurde der Wintersteg errichtet und Wasser aus diversen Leitungen gelassen, damit diese im Falle von Minusgraden keine Schäden davontragen.

Die Boote, mit denen jährlich von Ostern bis zum 26. Oktober der Schlossteich befahren werden kann, wurden eingezogen. Auch der Fuhrpark der Parkpflegerinnen und Parkpfleger ist nun winterfest.

Der Schlossteich wird bei entsprechenden Witterungsbedingungen gerne von Eisläufern benutzt. Mastny erklärt: „Grundsätzlich ist dies laut Besucherordnung untersagt. Bereits mehrmals brachen Eisläuferinnen und Eisläufer in den Teich ein, zu gröberen Verletzungen ist es glücklicherweise jedoch noch nie gekommen.“

Im Winter wolle man laut Mastny allerdings vermehrt darauf achten, dass – sollte der Teich doch noch zufrieren – tatsächlich nicht Eis gelaufen wird.

Startschuss für den Saisonbetrieb 2020 ist der 4. April.