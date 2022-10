„WO[MAN] & WORK“ Gut informiert zurück in den Job

Lesezeit: 3 Min RM Red. Mödling

AMS und Arbeiterkammer luden zur Wiedereinsteiger-Infoveranstaltung. Foto: AMS Mödling

F rauen und auch Männer, die sich nach einer familiär bedingten Unterbrechung des Berufslebens wieder in Richtung Arbeitsmarkt orientieren, konnten sich in den regionalen Geschäftsstellen des AMS NÖ Infos zum Thema Wiedereinstieg holen. Für weitere Themen rund um den Wiedereinstieg in das Berufsleben wurden auch Beratungen von der Fa. Mentor, PPC-Training, ZIB-Training, Verein Kassandra, ÖGK Mödling, WK-Mödling, Bezirkshauptmannschaft Mödling und der Fa. It-works Personalservice&Beratung angeboten.