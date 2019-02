Das Audit „Familienfreundliche Gemeinde“ ist ein Prozess für österreichische Gemeinden, Marktgemeinden und Städte. Ziel ist es, den familienfreundlichen Status quo zu erheben und mögliche weitere Maßnahmen zu ermitteln. Mödling nimmt am Audit teil und ist am besten Weg zur Zertifizierung als „Familienfreundliche und kinderfreundliche Gemeinde“. Vor zwei Jahren wurde bereits das vorläufige Zertifikat verliehen, jetzt geht es in Endphase für den Gesamtbericht.

„Wir unternehmen seit vielen Jahren vielfältige Anstrengungen in Sachen Familien- und Kinderfreundlichkeit“, erklärt Sozial-Stadträtin Roswitha Zieger, VP: „Wir bleiben am Ball“, verspricht sie und führt die vielen Aktivitäten ins Treffen, „die alleine im Vorjahr für die Familien und Kinder umgesetzt werden konnten: Baby-Broschüre, Baby-Frühstück, Kooperation mit der Kleinauftrags-Börse, Generationen-Turnen im Museumspark, Seniorentreffen“.

Prozessbegleiterin für Mödling ist die Audit-Beauftragte Eveline Hönigsperger, die sich jetzt selbst ein Bild über die Maßnahmen im abgelaufenen Jahr machte. Ihre Beurteilung war vielversprechend. Mödling habe schon „viel mehr erreicht als geplant war“.