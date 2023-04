Schüler stärken ihre mentale Gesundheit

Im Gymnasium Bachgasse wurden erstmals „Mental Health Days“ abgehalten, Tage bei denen die psychische Gesundheit der Schüler im Mittelpunkt standen. Initiator war Golli Marboe, Journalist und Vortragender an Hochschulen. In jeder Schulstufe sprachen Experten verschiedener Organisationen in jeweils einer Schulstunde in altersgerechter Form, Fragen zum Wohlbefinden („mental health“) der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an. Das Ziel war laut Direktorin Birgit Gruber-Pernitsch, den „Schülerinnen und Schülern direkt vor Ort Informationen darüber zu geben, wo sie praktische Tipps, Hilfestellungen und konkrete Techniken zu allen Themen rund um psychische Belastungen, Medien-Kommunikation und Orientierungssuche bekommen“.

In den ersten Klassen ging es um „Mobbing“, mit den Schülern der zweiten Klassen wurde „Körperbewusstsein“ thematisiert, in den dritten Klassen über „Handy- und Internetsucht“ und in den vierten über „Leistungsdruck und Prüfungsangst“ gesprochen. Auch für die Oberstufe gab es eigene Themenkreise: in den fünften Klassen gab es einen Austausch zum Thema „Sucht“, alle sechsten Klassen sprachen über „Depressionen“, mit den siebenten Klassen wurde über „Suizidalität“ geredet und in den Achten Klassen „(Existenz-)Ängste“ thematisiert.

Im Rahmen der Aktionstage fand auch ein eigener Abend für interessierte Erziehungsberechtigte statt. Gruber-Pernitsch zieht positives Resümee: „Die Rückmeldungen von Schülern, Lehrern und auch Eltern waren durchwegs sehr zufriedenstellend.“

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.