Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) investiert als Liegenschaftseigentümerin und Bauherrin 34,5 Millionen Euro in das Projekt. Mit diesen Mitteln wird das Bestandsgebäude generalsaniert und aufgestockt. Ein neuer Zubau gleicht den derzeitigen Fehlbestand an Stammklassen aus. Zudem dürfen sich die Schüler über neue Sportanlagen freuen.

"Trotz begrenzter Flächenressourcen und der innerstädtischen Lage wird bei diesem Projekt besonderes Augenmerk auf qualitativ hochwertige Sportflächen und adäquate Lösungen für den öffentlichen Raum gelegt", erklärte BIG-Geschäftsführer Wolfgang Gleissner: "Läuft alles plangemäß, können die Schüler und Lehrer das Wintersemester 2022/23 in ihrer neuen Schule beginnen."



Mehr Raum für Unterricht, Verwaltung und Sport

Nachdem im ersten Schritt die bestehende Zweifachturnhalle abgebrochen wurde, wird nun die Baugrubensicherung hergestellt und danach mit dem Aushub für die neue Dreifachsporthalle begonnen. Diese wird zu zwei Dritteln in den Grund eingebaut, der Rest steht über Tage. Am Dach wird ein Hartplatz für weitere Sportaktivitäten installiert. Anstelle der alten Turnsäle entsteht ein 4.300 Quadratmeter großer Schul- und Verwaltungstrakt, in dem neue Stammklassen, Gruppen- sowie Verwaltungsräume eingerichtet werden.

Durch das von Treusch architecture ZT GmbH entworfene Konzept gewinnt das BG & BRG Keimgasse zusätzliche 6.400 Quadratmeter für Unterricht, Verwaltung und Sport.

Bauarbeiten bei laufendem Schulbetrieb.

Aufgrund des Platzmangels findet der Unterricht derzeit für einige Schüler in Wanderklassen statt. Diese ziehen ab Mitte November in ein neues Containerausweichquartier mit direktem Zugang zum Bestandsgebäude. Da das Gelände von der Franz Keim-Gasse zur Toni Berg-Promenade abfällt, wird der neue Trakt ein Geschoß mehr als das Bestandsgebäude haben, um den Höhenunterschied auszugleichen. Somit wandern die Schüler beispielsweise vom Erdgeschoß des bestehenden in das erste Obergeschoß des neuen Gebäudeteils, ohne wirklich die Etage zu wechseln.