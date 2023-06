Griechische Götter im Anflug

Einmal pro Schuljahr zeigt jede Klasse des Musischen Realgymnasiums Perchtoldsdorf im Rahmen eines „Musischen Abends“ ihr Können. Im Idealfall gibt es dabei Präsentationen aus mehreren Unterrichtsfächern. Die 2a hat das bei ihrem „Kampf um Troja“ perfekt gelöst: Die Bühnenfassung wurde von den Schülerinnen und Schülern gemeinsam mit den Deutsch- und Englischlehrerinnen Isabella Gallé und Christine Bahr erarbeitet, dementsprechend wurden manche Szenen auf Deutsch, manche auf Englisch gespielt. Das Bühnenbild wurde im Zeichenunterricht, Kostüme und Requisiten im Werkunterricht hergestellt. In Musik wurden Tänze, in Religion ein Segenslied einstudiert, Odysseus' Reiseroute in Geografie erarbeitet. Sogar der Fels vor dem Höhleneingang des einäugigen Riesens konnte dank des Physik-Wissens entfernt werden. Einziger Wermutstropfen: die Geschichte geht nicht gut aus, Troja wird zerstört.