Insgesamt haben sich im ersten Halbjahr 9.542 Personen an die Arbeiterkammer-Bezirksstelle Mödling gewandt – ein Plus von 67 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Treibende Kraft hinter dem rasanten Anstieg war „Corona“. Fragen zur Kurzarbeit, Kündigungen, Urlauben bildeten für das Team rund um Bezirksstellenleiterin Susanna Stangl die Schwerpunkte. Alles in allem zeige das deutliche Plus aber, „wie wichtig wir als regionale Anlaufstelle in allen Lebenslagen sind“, betonte Stangl.

Unter anderem auch für die Rezeptionisten eines Hotels im Bezirk Mödling. Sie wurde – so wie alle anderen Mitarbeiter des Betriebes – exakt am 13. März, dem Tag des Lockdowns, per WhatsApp verständigt, dass sie beim AMS gemeldet werden. Dann folgten weitere Infos, wonach einige Personen in Kurzarbeit gehen können, mit anderen wurde eine einvernehmliche Auflösungen des Dienstverhältnisses vereinbart.

Gleich zwei Gehälter blieben plötzlich aus

Die Rezeptionistin hörte keine der Varianten und sprach in der AK Mödling vor, um in erster Linie einmal ihr Februar-Gehalt zu erhalten. Nach der Intervention erhielt die Frau eine einvernehmliche Auflösung, „die sie aber nicht unterschrieb“, erzählte Stangl. „Mitte April hat sich die Dienstnehmerin wieder bei uns gemeldet, da sie weder den Februar- noch den März-Gehalt überwiesen bekam.“

Die Krux an der Sache: das Dienstverhältnis der Rezeptionistin war immer noch aufrecht, sie konnte sich nicht beim AMS melden, musste aber ihre Fixkosten bezahlen.

Seitens der Arbeiterkammer wurden 10.000 Euro brutto einfordert, eine Teilzahlung in der Höhe von 3.700 Euro netto folgte. „Wir haben jetzt den noch offenen Betrag über unser Rechtsschutzbüro eingeklagt“, berichtete Stangl.

Für Kammerrat Patrick Slacik aus Guntramsdorf ist klar: „Wir haben uns gerade in dieser schwierigen Zeit als verlässlicher Partner der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erwiesen. Unsere Hotlines waren bis 19 Uhr und sogar am Wochenende besetzt.“

Die Angst vor einer Flut an Insolvenzen

Ruhiger geworden sei es auch nach Ende des Lockdowns nicht, sagt Slacik: „Derzeit haben wir deutlich mehr Anfragen zum Thema Urlaub.“

Ebenfalls Thema werden Insolvenzen sein, fürchtet der Kammerrat. „Es wird sich zeigen, wie sehr Konjunkturpakete und die bisherigen Unterstützungen das Schlimmste verhindern können, aber in einzelnen Branchen wird man mit vermehrten Insolvenzen rechnen müssen.“