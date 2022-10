Gruselig schöne Bilder von Gumpoldskirchner Fotograf

Passend zum Halloween-Fest hat Fotograf Florian Schiller das „La Catrina“-Thema (Tag der Toten in Mexiko) künstlerisch mit ausdrucksstarken Mutter-Tochter Sujets umgesetzt. Für Schiller ist Halloween ein „positiv besetztes Fest, an dem wir unserer Toten gedenken: Die Bemalung fasziniert mich, es hat mich schon lange gereizt, die Entsprechung zu unserem Allerheiligen-Gedenken fotografisch umzusetzen“.

Für das Fotoshooting waren viele Requisiten und aufwendige Kostüme notwendig. Für die Maske hat Schiller Visagistin Nadja Hluchovsky, Weltmeisterin im Body-Painting, engagiert, „um Mutter Nina und deren neunjährige Tochter Aurora perfekt in Szene zu setzen: Mich interessieren Kontraste, Widersprüchlichkeiten und Gegensätze. Diese wollte ich fotografisch einfangen und so für den Betrachter erlebbar machen“.

„La Catrina“ hält Schiller für ein besonders herausforderndes Thema: „Die Masken deuten ein Skelett an und werden mit dem Thema Tod in Verbindung gebracht, die Figur steht in Mexiko als Symbol für den Tag der Toten. Kombiniert mit einer kindlichen Darstellung werden Beobachter emotinal sehr stark gefordert.“

Instagram Profil: fls_15

