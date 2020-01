Im Schatten der Handball-EM startete vergangenes Wochenende auch die heimische WHA-Liga in die Rückrunde.

Die Damen von Chefcoach Ferenc Kovacs gastierten bei HIB Graz und konnten dort gut in die Rückrunde starten. Die Niederösterreicherinnen ließen von Beginn an nichts anbrennen und hatten bereits in der Halbzeit alles klar gemacht (20:12).

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts an der Tonart des Spiels und die Südstädterinnen konnten mit einem 35:21 Sieg im Gepäck die Heimreise antreten.

Besten Werferinnen: