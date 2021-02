Am 9. Jänner stand Hypo das letzte Mal am Platz, gewann damals mit 27:19 gegen Bruck/Trofaiach. Danach hagelte es Absagen, weil Corona bei Hypo zuschlug. Jetzt kehrte die Truppe von Coach Ferenc Kovacs zurück, und das in alter Stärke. Die Ligaprimarinas ließen Wiener Neustadt keine Chance. Hypo setzte sich bereits in den ersten zehn Minuten ab (5:1), ist der Rückstand einmal so groß, dann ist ein Match gegen die Südstädterinnen eigentlich schon gelaufen. Wiener Neustadt bot mit Fortdauer der ersten Halbzeit aber zumindest beherzt Gegenwehr. Reka Schneck und Co. hielten den Rückstand bis zur Pause einigermaßen in Grenzen (15:7).

Hypo setzt sich kontinuierlich ab

Je länger die Partie dauerte, desto deutlicher wurde der Unterschied. Die Hypo-Damen zeigten, dass sie in der Pause weniger von ihrem konditionellen Vorteil einbüßten, holten damit schlussendlich noch einen Kantersieg heim. Beste Werferin auf Seiten der Heimischen war Teamspielerin Johanna Schindler mit sechs Treffern. Bei Wiener Neustadt war Flügelspielerin Valentina Schartel viermal erfolgreich. Hypo arbeitet sich mit dem zehnten Sieg im zehnten Spiel auf Tabellenplatz zwei nach vorne, bei bis zu fünf Partien weniger als die Konkurrenz. Das bedeutet aber auch, dass die nächsten Wochen intensiv werden. Die nächste Aufgabe wartet bereits am Samstag (16 Uhr) gegen Feldkirch. Wiener Neustadt trifft ebenfalls am Samstag auf Eggenburg (19 Uhr).