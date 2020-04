Bereits als Teenagerin spielte Johanna Schindler mit Korneuburg im Europacup. 2016 holte sie mit ihrem Stammverein Platz zwei in der Meisterschaft und stand im Cupfinale. Beide Male stand nur Hypo Niederösterreich im Weg, jener Verein für den Schindler in Zukunft spielen wird. Nach vier Jahren beim deutschen Erstligisten Göppingen will die 25-Jährige nun Titel gewinnen - am liebsten wäre ihr 2021 natürlich gleich das Double. "Ich freue mich schon darauf, um diese Titel zu kämpfen und dafür bei jedem Spiel und auch im Training Vollgas zu geben", schildert Schindler.

Schindler passt perfekt

Im ÖHB-Dress bestritt die Neo-Südstädterin bereits über 40 Länderspiele. Schindler ist universell einsetzbar, kann sowohl über den Flügel, als auch über den Rückraum kommen. "Johanna passt sehr gut zum Spiel von Hypo und dem Weg, den wir seit über zwei Jahren gehen. Sie ist eine Kämpferin mit viel Erfahrung und hervorragenden Deckungsqualitäten. Wir sind überzeugt, dass sie maßgeblich zur weiteren Entwicklung der Mannschaft und der Qualität unseres Spiels beitragen wird", gibt Obmann Gerhard Haidvogel zu Protokoll.

"Es ist schon ungewohnt"

Schindlers Stärken liegen in der Defensive. In der deutschen Liga sammelte sie bei noch härterer Spielweise und noch höherem Tempo wichtige Erfahrungen. "Ich glaube auch meine Durchsetzungskraft im Eins-gegen-Eins hat sich etwas verbessert", glaubt Schindler auf jedem Ende des Platzes weiterhelfen zu können, auch wenn die ersten Einsätze für den ehemaligen Korneuburger Erzrivalen sicher nicht ganz einfach werden: "Es ist natürlich schon etwas ungewohnt, in Österreich für einen anderen Klub zu spielen, aber ich freue mich schon auf die neue Aufgabe."