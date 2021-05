Zwei ausgefallene Torfrauen und weitere kleine Blessuren auf Seiten der Füchse aus Trofaiach machten die Ausgangslage noch klarer als diese ohnehin schon war. Dieser Favoritenrolle sollten die Hypo-Damen bereits beim Hinspiel in der Steiermark gerecht werden und mit einem 28:17-Erfolg quasi alles klarmachen.

"Die Ausfälle haben die Trofaiacher doch deutlich gespürt und insgesamt waren es zwei deutliche Spiele", konnte Hypo-Coach Ferenc Kovacs an der Leistung seiner Mannschaft nichts aussetzen. Denn auch beim Rückspiel in der Südstadt triumphierte man mit einem 44:22-Erfolg.

Finale vor Publikum

Ein Umstand, der den Mödlingerinnen vor allem aufgrund des harten Programms der vergangenen Wochen entgegengekommen ist: "Beim Rückspiel haben wir natürlich vermehrt junge Spielerinnen eingesetzt um möglichst fit in die Finalserie gegen Atzgersdorf zu gehen", weiß Kovacs, dass jetzt nur mehr der Titel zählt.

Das gerade für die entscheidenden letzten Spiele Publikum in die Halle zugelassen sein wird gibt dem Endspiel gleich noch mehr Brisanz: "Wir wissen, dass Atzgersdorf sehr lautstarke Fans hat und auch bei uns sind immer viele Leute in der Halle. Das wird es auf jeden Fall noch interessanter machen", so Kovacs.