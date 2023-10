Vollendeter Hausmusikabend in Brunn am Gebirge

Hausmusikabende begründeten sich im Salon des 19. Jahrhunderts, als es zum guten Ton gehörte, ein Instrument zu spielen und private Zirkel entstanden. Solche Abende finden auch heutzutage immer wieder statt, unter anderem bei Hans Hartmann aus Brunn am Gebirge, einem pensionierten Physiker und versierten Laienpianisten im besten Sinn des Wortes. Er war einst Schüler von Paul Badura-Skoda und hat auch einen Flügel aus seinem Besitz in Verwendung. Das Klavier ist ihm seit der Jugend vertraut, und in der Familie wurde auch die vierhändige Literatur gepflegt.

Hartmann lädt schon seit einiger Zeit zu Hausmusikabenden, der jüngste war den beiden großen Liedzyklen von Modest Mussorgskij „Ohne Sonne“ und „Lieder und Tänze des Todes“ mit der Sopranistin Xenia Galanova. Hartmann und Galanova sorgten für eine höchst lebendige Interpretation der Lieder, zudem gab es einen kontrastierenden Programmpunkt mit der Arie der Eva aus dem 2. Akt der „Meistersinger“ von Richard Wagner. Ein beglückender Abend für Musikliebhaber.