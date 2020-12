Der Spielplatz in der Hartigstraße ist sichtlich in die Jahre gekommen. Spielgeräte sind veraltet, die Holzlokomotive musste entfernt werden.

Auf diesen Umstand macht nun Gemeinderat Karl Klugmayer, Vorsitzender der SPÖ in der Kolonie, aufmerksam.

„Am Spielplatz ist schon lange nichts mehr gemacht worden. Viele Eltern kommen daher auf mich zu und bitten um Unterstützung bei ihrer Forderung nach einer Neugestaltung“, sagt Klugmayer, dem bewusst ist, dass die angespannte Budgetsituation eine schnelle Sanierung erschwert.

Die zuständige Stadträtin Anna-Theres Teichgräber, die Grünen Mödling, seit Februar für die Spielplätze verantwortlich, kennt den Zustand der 21 Spielplätze in Mödling genau. Die Neugestaltung des Spielplatzes in der Hartig-straße liegt schon seit mehreren Monaten auf Ihrer Agenda. Sie berichtet: „Vor kurzem gab es einen Lokalaugenschein in der Hartigstraße, gemeinsam mit dem zuständigen Referenten der Stadtgemeinde und dem Vertreter einer Spielplatzfirma. Es gibt bereits ein Konzept, in welche Richtung sich die Neugestaltung entwickeln könnte, aber das ist auch eine Frage der Corona-bedingt angespannten finanziellen Lage der Gemeinde respektive des Budgets 2021, welches in der kommenden Gemeinderatssitzung beschlossen werden muss.“

Gemeinderat Klugmayer habe sie telefonisch kontaktiert, im Gespräch macht sie deutlich, dass der Spielplatz auf ihrer Agenda stehe. „Dass nun seitens der SPÖ ein Wirbel gemacht wird, halte ich für reine Parteitaktik und spricht in der Praxis aus meiner Sicht nicht für das Soziale am Vorgehen der SPÖ Lokalpolitiker.“