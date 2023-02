Diskussion mit Emotion um Wohnbauprojekt in Achau

Bürgermeister Johannes Würstl, Bürgerliste, hatte zu der Veranstaltung geladen, um den Anrainern und Interessierten die Möglichkeit zu geben, die Planung aus erster Hand kennenzulernen und Fragen gleich an die richtigen Ansprechpartner zu stellen. Denn: „Die Gemeinde kann kein Bauprojekt verhindern, sofern sich die Projektanten an alle gesetzlichen Bebauungsvorschriften halten.“

Johannes Grandits und Michael Dolezal vom Wohnbauträger „Haring Group“ stellten das Projekt vor.

Verbaut werden insgesamt 6.131 m², begrenzt wird das Grundstück von der B11, der Hintausstraße und vom Krottenbach. Vier Stiegen mit begrüntem Wohnbereich sollen entstehen, 70 Stellplätze im Erdgeschoß, eine Tiefgarage mit 163 Stellplätzen. Angeboten sollen mehrheitlich freifinanzierte 1- bis 2-Zimmerwohnungen werden. Die Anzahl der Stellflächen ergebe sich aus der baulichen Verordnung der Gemeinde, die 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit vorsieht.

Schon bei den Themen „Tiefgarage“ und „Ein- und Ausfahrt“ (in eben diese), hörten die Bauwerber gleich von einer Anrainerin, dass „die Hintausstraße viel zu schmal ist, um den vielen Verkehr aufzunehmen“. Die Benützer des Parkdecks sollen von die B11 aus ein- und ausfahren, jene der Tiefgarage in die Hintausstraße. Ein Verkehrsgutachten liege vor, das bestätigt, dass das möglich wäre, meinten die „Haring“-Vertreter.

Der Bau der Tiefgarage warf noch einen anderen Aspekt auf, eine Anrainerin prophezeite, dass „im Hochwasserfall die Garage unter Wasser steht und die Felder der Bauern überschwemmt werden“.

Hochwasserschutz ist eingeplant

Grandits versuchte zu beruhigen. Vier riesige Retentionstanks sind in jeder Stiege geplant, um im Fall des Falles die überschüssigen Wassermengen aufnehmen zu können. Man sei nicht davon ausgegangen, dass der Hochwasserschutz schon verwirklicht ist. Die Hochwasserschutzmaßnahmen habe man parallel zu den Maßnahmen von Werner Consult geplant, das Büro zeichnet für die technische Umsetzung des Hochwasserschutzes in Achau verantwortlich.

Kritik an der Verkehrssituation hörte auch die Gemeinde. Der Bürgermeister müsse „etwas machen, damit unsere Kinder in der Hintausstraße nicht totgefahren werden“, warf eine Anrainerin in die Diskussion ein. Eine Fußgängerbrücke neben der bestehenden Brücke ist zwar angedacht, „das ist aber zu wenig, um die Kinder und auch andere Passanten wirklich zu schützen“, so der einhellige Tenor.

So soll die Adresse Hauptstraße 24 in Achau zukünftig aussehen. Die Straße symbolisiert die B11, die aufgelockerte Bauweise der vier Stiegen soll besser ins Ortsbild passen. Foto: NÖN

Würstel versicherte, dass die Gemeinde an dem Thema dran sei. Das Problem: „Wir können keinen Grundeigentümer zwingen, etwas von seinem Eigentum herzugeben, damit wir die Straße verbreitern können. Auch, wenn wir uns das noch so wünschen würden“.

Einbezogen in die Gesamtverkehrssituation wird auch das Bauprojekt „Bel Air“, genau gegenüber des jetzt geplanten Wohnbaus. „Wir wollen den Gehsteig auf diese Seite hin verlegen“, machte Würstl klar.

Er will jedenfalls das Verkehrsgutachten von Experten der Bezirkshauptmannschaft überprüfen lassen. Und er merkt an: „Ich werde weiter das Gespräch mit der ‚Haring Group‘ suchen, um eine Reduzierung der Bebauungsdichte und einen Durchgang durch die Wohnhausanlage, der für alle benutzbar ist, zu erreichen.“

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.