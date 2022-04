Wechsel an der Spitze

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Jugend- und Kultur-Stadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ, tritt die Nachfolge an. Noch dazu mit einem einstimmigen Votum, auch um die Verbundenheit der Stadt mit dem Trägerverein des Mödlinger Jugendzentrums zu unterstreichen. Immerhin ist der Stadt das Haus der Jugend jährlich 210.000 Euro wert.

„Mein Ziel ist, eine effizientere Führung des Jugendzentrums aus dem Haus heraus zu etablieren. So muss die Hausleitung in Richtung Geschäftsführung des Vereins weiterentwickelt werden. Darüber hinaus braucht es wieder eine stärkere Verbindung zwischen der Offenen Jugendarbeit und den jugendkulturellen Angeboten in der Redbox“, betonte Schimanowa.

Als ehemaliger Pädagogischer Leiter und Geschäftsführer-Stellvertreter eines Vereins der Offenen Jugendarbeit in Wien "bringe ich viel Erfahrung in diesem Bereich mit. Diese werde ich als Obmann im Sinne der Mödlinger Jugend einbringen. Letztendlich geht darum, das Haus der Jugend als wichtiges kommunales Angebot nachhaltig abzusichern. Das können wir nur gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Vorstandsmitgliedern erreichen“, stellte Schimanowa klar.

Der neue Vorstand:

Obmann: Stephan Schimanowa

Obmann-Stellvertreter: Rainer Praschak, Lukas Jellinek

Kassier: Georg Mayer

Kassier-Stellvertreter: Edi Hochholdinger

Schriftführer: Dragan Proksch

Schriftführer-Stellvertreterin: Veronika Nagy

Erweiterter Vorstand: Katharina Sartena, Sarah Fock, Ilker Dogru, Jakob Schöner, Ulla Binder, Harald Thau, Tim Pöchhacker

