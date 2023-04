Kulinarische Versorgung in Mödling ist gesichert

Rainer Anhammer, Leiter des WIFI in Mödling, das als Fortbildungsinstitut auch für die Bezirke Baden und Bruck an der Leitha zuständig ist, ist mit der Wahl von Markus Piringer als neuen Buffet-Pächter sehr zufrieden. „Er hat uns mit seinem Konzept, das auf regionale Produzenten setzt, sehr überzeugt“, sagt Anhammer.

Frischer Wind ist auch optisch durch das Lokal gefegt. Die Kantine wurde neu ausgemalt, neue Möbel wurden bestellt. Auch der Obmann der Wirtschaftskammer Mödling, Martin Fürndraht, und Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller freuen sich über die kulinarische Wende. „Markus Piringer weiß sowohl geschmacklich zu überzeugen und verliert auch in Stresssituationen nie den Überblick. Immerhin sind die Pausenzeiten bei den Kursen eher knapp bemessen. Da muss man auch flott sein, um alle Kursteilnehmer mit Kaffee, Brötchen und anderen Snacks zu versorgen“, betonen beide.

Doch es geht auch größer. Piringer bietet von Montag bis Freitag ein Mittagsmenü an. Zur Wahl stehen fleischliche Genüsse und ein vegetarisches Menü. Piringer will „einfach Gastronom sein und für meine Gäste kochen“. Auch, wenn im Fall des Hauses der Wirtschaft vor allem für Kursteilnehmer gekocht wird. Piringer betreut auch die Kantine der Bauakademie in Guntramsdorf, eingerexte Produkte im Glas von Piringer findet man in der Genussmanufaktur in Guntramsdorf.

