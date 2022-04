Ehepaar aus Bezirk Mödling doch freigesprochen

Werbung

Ein Ehepaar, 58 und 56 Jahre alt, soll, laut Staatsanwaltschaft, als Mittäter ihr Einfamilienhaus, das auf einem im Miteigentum mit zwei weiteren Personen stehenden Grundstück errichtet wurde, in der Nacht von 21. auf 22. Februar 2021 durch sieben Grillanzünder in Brand gesetzt haben. Eine Nachbarin schlug rechtzeitig Alarm und die Feuerwehr konnte den Brand eindämmen. Überdies sollen die Angeklagten versucht haben, der Versicherung vorzutäuschen, der Brand sei von unbekannten Tätern gelegt worden, um damit eine Auszahlung der Versicherungssumme von fast 280.000 Euro zu erwirken.

Das Ehepaar bekannte sich nicht schuldig und laut Anwalt Michael Dohr gab es auch keine echten Beweise, dass das Paar das Haus angezündet hat. Das Holzriegelhaus sei zwar bei Regen errichtet worden und damit seien Schäden aufgetreten, aber „meine Mandanten haben bereits 80.000 Euro in die Sanierung gesteckt und waren auch keinesfalls in finanziellen Nöten. Warum hätten sie das tun sollen?“ Er legte auch ein Gutachten vor, dass das Haus keineswegs so baufällig ist, wie in der Anklage beschrieben. Schlussendlich endete der Prozess mit einem Freispruch.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.