Mödling: Die Gebühren steigen

Am 9. Dezember wird das Budget 2023 beschlossen. Wie die NÖN im Vorfeld bereits berichtet hat, wird es für die Mödlingerinnen und Mödlinger nicht ohne finanzielle Mehrbeträge gehen. „Egal, welchen Index ich auch seit der letztmaligen Gebührenerhöhung anwende, ich habe überall Bau-, Treibstoff- und Stromkosten drinnen. Beim Kanal, beim Wasser, bei der Abfallbeseitigung“, betonte Finanzstadtrat Peter Maschat, ÖVP.

„Wir machen durch die Erhöhung keinen Gewinn und liegen weit unter den zulässigen Höchstwerten.“

Er macht deutlich, dass er sich seine erste Budgeterstellung einfacher und weniger schmerzhaft vorgestellt hätte. „Wir haben uns die neuen Gebührenbeträge errechnen, nicht schätzen lassen. Und nein: Wir machen durch die Erhöhung keinen Gewinn und liegen weit unter den zulässigen Höchstwerten.“

Die Wasser-Grundgebühr steigt von 1,60 auf 1,90 Euro pro m³, was einem Plus von knapp 19 Prozent gleichkommt. Prozentuell in etwa gleich hoch fällt die Mehrbelastung bei der Abwasser- und Abfallbeseitigung aus. „Zum Vergleich: Der Baukostenindex ist seit 2011 um 45 Prozent gestiegen“, erklärte Maschat.

Durchaus Verständnis bei den Fraktionen

In der Stadtratssitzung – in der allgem in Verständnis über die Erhöhung zu vernehmen gewesen sei – war die Frage aufgekommen, ob die Stadt nicht irgendwo einsparen könnte: „Sicher“, habe Maschat geantwortet, „nur glaube ich nicht, dass jemand beispielsweise auf den Luxus der einwöchigen Abfallentsorgung verzichten möchte. Oder auf den Betrieb der unzähligen Müllsammelstellen.“

Gebührenerhöhungen seien niemals gute Nachrichten für die Bürgerinnen und Bürger, weiß Maschat: „Ich kann beim besten Willen auch kein Versprechen abgeben, dass es damit für die nächsten zehn Jahre erledigt ist.“

Der Koalitionspartner SPÖ ist bei den Gebührenerhöhungen mit im Boot: „Sie muss sein, sie ist notwendig, da helfen keine populistischen Äußerungen“, sagt SPÖ-Klubsprecher und Stadtrat Stephan Schimanowa. „Es muss jedem klar sein, dass die Lebensqualität auch bezahlt werden muss. Wiewohl ich aber mit aller Deutlichkeit sage, dass von der Bundesregierung noch Geld kommen muss.“

Die Erhöhungen treten mit 1. Jänner 2023 in Kraft.

