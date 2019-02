Auf dem Areal der SCS in Vösendorf (Bezirk Mödling) in Niederöstereich sind zwei Arbeiter aus einer Notlage gerettet worden. Nach Feuerwehrangaben hatte bei einer Hebebühne in etwa zehn Metern Höhe die Steuerung versagt.

Freiwillige Feuerwehr Vösendorf

Die örtlichen Helfer verständigten auch die FF Brunn am Gebirge, die mit dem Hubrettungsfahrzeug anrückte. Die Arbeiter wurden in der Folge zurück auf den Boden gebracht. Der Vorfall hatte sich bereits am Donnerstagabend ereignet.