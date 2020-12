Es ist eine traurige Geschichte, die die Angeklagte, 28, aus Rumänien am Montag vor Gericht erzählte. Sie habe in einem Restaurant gearbeitet, als sie einen Mann kennengelernt hat. Dieser soll sie zur Prostitution gezwungen und nach Österreich gebracht haben. In einem „Studio“ in Wien habe sie ihren Mann kennengelernt. Mit seiner Hilfe sei sie von dem Beruf weggekommen.

Es folgten Heirat und Kind. „Danach gab es Streit und er wollte, dass ich wieder als Prostituierte arbeite.“ Nach einem Monat habe sie genug gehabt und er sei dann auf die Idee gekommen „dass ich mir auf Dating-Plattformen ein, zwei reiche Männer suche. Ich sollte sie so wahnsinnig machen, dass ich, wenn ich Geld brauche, auch was bekomme“.

Gesagt, getan, die Frau, sie lebt im Bezirk Mödling, suchte und fand Männer. Laut Staatsanwaltschaft soll sie in neun Fällen durch die Vorspiegelung, in das Opfer verliebt zu sein sowie durch falsche Behauptungen, die Männer zu Zahlungen in Höhe von insgesamt 215.130 Euro verleitet haben!

Die Angeklagte gab vor Gericht zu, mit den Gefühlen der Männer gespielt und ihnen erzählt zu haben, dass sie Geld für die Herz-OP ihrer kleinen Tochter brauche. Der Hauptgeschädigte ist ein 48-jähriger Deutscher, der der Frau über 200.000 Euro gegeben haben soll. Sie selbst gibt „nur“ 80.000 Euro zu. Der Mann konnte vor Gericht aber mit Aufzeichnungen über die Geldflüsse aufwarten. So habe ihm die Frau als Sicherheit für seine Darlehen, „es war nie die Rede, dass das Geschenke sind. Das Geld ist meine Altersvorsorge“, ein Haus in Österreich und drei Wohnungen angeboten.

Auch habe sie ihm einen „wie ich mittlerweile weiß“ gefälschten Kontoauszug mit 1,4 Millionen Euro gezeigt. Die Frau gab vor Gericht zu, keine Gefühle für ihre „Geldgeber“ gehegt zu haben, außer vielleicht für den 48-jährigen. Sie wurde, nicht rechtskräftig, zu 18 Monaten, davon sechs Monate unbedingte Haft, verurteilt.