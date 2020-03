Wiener Neudorf: Beachvolleyballer packen an .

In "Corona"-Zeiten sieht auch der Tagesablauf der Beachvolleyball-Staatsmeister Robin Seidl und Philipp Waller etwas anders aus. Statt (Spiel-)Training und Kraftkammer im Bundesleistungszentrum Südstadt steht seit Donnerstag ein Übungsprogramm der anderen Art an. Die beiden Spitzensportler "schupfen" als Bundesheer-Angehörige im REWE-Zentrallager in Wiener Neudorf gemeinsam mit vielen anderen unterstützenden Kräften den Laden.