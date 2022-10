Bäume statt Parkplätze

Niemand habe mehr Verständnis dafür, dass „Handelseinrichtungen den letzten Schatten spendenden Baum entfernen und mit ihren Asphaltwüsten Hitzeinseln schaffen“, meint Grüne-Landessprecherin Helga Krismer. Sie fordert das Aus für die Versiegelung bei der Schaffung von Parkplätzen bei Supermärkten: „Der Boden muss atmen.“ Sie will jedenfalls diesbezüglich „aktiv auf die Handelsriesen zugehen“.

„Der Boden muss atmen.“

Ins selbe Horn stößt auch die SPÖ Hennersdorf. Anlassfall ist die Errichtung einer neuen SPAR-Filiale in der Hauptstraße: „Es muss auf der Stelle zu einem Kurswechsel kommen“, appelliert Ortsvorsitzende Doris Di Giorgio an die Entscheidungsträger.

Der Einklang mit der Natur müsse bei derartigen Projekten gewahrt bleiben. „Es geht jetzt nicht einfach nur darum, eine relativ große Fläche innerhalb der Gemeinde zu begrünen, sondern darum, eine Vorreiterrolle einzunehmen und gleichzeitig einen bedeutenden Beitrag bei der Bewältigung der Klimakrise zu leisten“, untermauert sie.

Bürgermeister Thaddäus Heindl, ÖVP, wurde aufgefordert, mit eben jenem Anliegen an den SPAR-Konzern in Form eines Schreibens heranzutreten. Der Ortschef ist vorerst einmal „sehr froh, dass es gelungen ist, einen SPAR-Markt nach Hennersdorf zu holen“. Dass die SPÖ einen Antrag eingebracht hat, kann er grundsätzlich nicht nachvollziehen, denn eine derartige Bitte habe er längst an den Konzern herangetragen.

Abstimmungsgespräche mit Gemeinde laufen

SPAR-Sprecher Hannes Glavanovits weiß: „Die Parkplatzgestaltung ist natürlich auch für den Grundstückseigentümer und uns als Mieter Thema – dazu werden wir in ein paar Monaten mehr wissen. Die Abstimmungsgespräche mit der Gemeinde laufen.“ Exaktere planerische Infos habe man erst in ein paar Monaten parat.

