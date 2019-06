Am Freitag, den 7. Juli 2019 wurde die Freiwillige Feuerwehr Hennersdorf aufgrund heftiger Regenfälle um 01:34 zu Auspumparbeiten alarmiert. Es stellte sich schnell heraus, dass es nicht bei einem Einsatz bleiben sollte. Die Bezirksalarmzentrale informierte das Team der FF Hennersdorf als dieses bereits mit Auspumparbeiten beschäftigt war, dass noch drei weitere Keller von Einfamilienhäusern unter Wasser standen.

Als Einsatzleiter fungierte Johannes Wiesmayer, der sich nach den vier Einsätzen bei allen Kameradinnen und Kameraden für die professionelle und schnelle Hilfeleistung bedankte. Vizebürgermeister Thaddäus Heindl meldete am Morgen nach der Starkregennacht, dass das Hennersdorfer Kanalsystem an die 4.000 m³ Wasser abgeführt hatte.

Die hohen Mengen an Regenwasser brachten das System annähernd an seine Kapazitätsgrenze. Es gab einen zeitweisen Ausfall einer Hochleistungspumpe, der aber keine Auswirkung auf die Bereiche hatte, in denen es Wassereintritte in Keller gab.

In dieser Nacht fielen in Hennersdorf 35-40 mm Regen pro Quadratmeter.