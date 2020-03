Die konstituierende Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag brachte ein klares Votum für Bürgermeister Ferdinand Hausenberger, ÖVP. Alle 19 versammelten Mandatare wählten Hausenberger zum Ortschef.

Auch Thaddäus Heindl wurde wieder zum Vizebürgermeister gewählt, wenngleich auch die SPÖ mit Doris Di Giorgio einen eigenen Wahlvorschlag einbrachte. Fünf Mandatare wählten daher Di Giorigio, 12 Mandatare aber mit großer Mehrheit schließlich Heindl zum Vizebürgermeister.

In den Reihen der ÖVP finden sich viele neue Gesichter, so sind sechs von 13 Gemeinderäten erstmals in den Gemeinderat eingezogen. Bei der SPÖ haben die ehemaligen Parteigranden Gerhard Seban und Kurt Kremczar schon vor der konstituierenden Sitzung ihr Gemeinderatsmandat zurückgelegt, deshalb gab es auch Aufregung um schriftliche Verzichtserklärungen, die NÖN berichtete in der Vorwoche.

Hausenberger erklärte: „Ich freue mich, dass mich die Gemeinderäte aller Fraktionen einstimmig zum Bürgermeister gewählt haben und bedanke mich für das Vertrauen. Es kommen große Herausforderungen auf unsere Gemeinde zu, die es über Parteigrenzen hinweg zum Wohle unserer Gemeinde zu lösen gibt, ich hoffe, dass wir auch dabei große Übereinstimmungen finden werden.“

Die ÖVP hält 13 der 19 Mandate, die SPÖ 5 und die Grünen 1 Mandat.