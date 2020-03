Im Frühjahr 2018 startete Andrea Chromecek mit Unterstützung der Gemeinde Hennersdorf die Ausbildung zur regionalen Gesundheitskoordinatorin an der Donau Universität Krems.

Jetzt, zwei Jahre später, nahm sie als einzige Teilnehmerin aus dem Industrieviertel ihr Diplom entgegen. Sie erzählt: „Wir waren 13 Studierende aus ganz Niederösterreich, der Lehrgang war so konzipiert, dass er berufsbegleitend absolviert werden konnte.“ Trotzdem: „Es war anstrengend und herausfordernd, der Unterricht startete am Freitagabend und ging Samstag in der Früh weiter. Deshalb habe ich von Freitag auf Samstag auch in Krems übernachtet“. Bereut hat sie den Lehrgang aber nicht, im Gegenteil.

„Es war und ist mir ein Anliegen, das Thema Gesundheit in der Gemeinde noch mehr zu fördern. Denn es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Österreicher im EU-Durchschnitt nicht so gesund leben, wie sie sollten“, weiß Chromecek. In der Gemeinde beginnt das oft schon bei kleinen Dingen, die auch eine soziale Komponente haben, wie der Austausch und die Vernetzung zwischen Jung & Alt und Treffpunktmöglichkeiten für junge Leute. Aktuelles Projekt ist der Schritteweg, der noch heuer eröffnet wird. Auch zu diesem hat Chromecek schon viele Ideen, so wird die Begehung des Weges garantiert nicht langweilig.