Der ursprüngliche Plan der ÖBB sah vor, am Hennersdorfer Bahnhof keinen Warteraum für die Fahrgäste zu errichten. Das wäre den Pendlern, die Tag für Tag am Bahnhof warten müssen, noch dazu bei schlechter Witterung und Wind, nach Ansicht der Gemeinde Hennersdorf nicht zuzumuten gewesen.

Der dafür verantwortliche Gemeinderat Klaus Steininger, ÖVP, hält dazu fest: „Wir haben diesen Sachverhalt noch vor dem Baubeginn des zweiten Bahnsteiges im Frühjahr erkannt und sind umgehend in Verhandlungen mit den ÖBB getreten. Dabei konnten wir erreichen, dass für die Pendler Richtung Wien, die den exponierteren Bahnsteig benützen werden, ein Warteraum errichtet wird.“

"Die Gäste hätten ein verstärktes Gefühl der Sicherheit"

Auch Bürgermeister Ferdinand Hausenberger ist erleichtert: „Ich freue mich, dass wir diese Verbesserung für die Hennersdorfer Pendler erreichen konnten und diese bereits umgesetzt ist. Um den öffentlichen Verkehr für die Nutzer attraktiv zu gestalten sind gerade derartige Maßnahmen wichtig. Ich hoffe, dass nach Fertigstellung der gesamten Strecke auch die ÖBB die Taktung der Züge im Nahverkehr deutlich erhöht.“

Im Moment wird der Bahnhofsvorplatz gestaltet. Seit Anfang Oktober wurde damit begonnen, die Bahnzeile in Richtung Bahn zu verlegen. Gemeinderat Gerhard Seban, SPÖ meint zu dem Wartebereich: „Es kommt jetzt am Bahnhof eine Wartekoje, die auch den Busbenützern zugutekommt. Auch für die Busbenützer sollte bei jeder Station in Hennersdorf ein Wartebereich errichtet werden. Es wäre auch von Vorteil, eine Beleuchtung in den Wartekojen zu installieren. Der Busfahrer würde die Gäste einerseits früher sehen, diese hätten anderseits ein verstärktes Gefühl der Sicherheit.“