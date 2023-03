SPÖ und ÖVP reklamieren Maßnahmen, um Inflation abzufedern, für sich

SPÖ-Gemeinderat Bertan Özcan brachte den Dringlichkeitsantrag in der Gemeinderatssitzung ein. Foto: privat

Der Antragsteller der SPÖ Hennersdorf, Gemeinderat Bertan Özcan, zeigt sich über das Ergebnis im Gemeinderat erfreut: „Eine Mietpreisbremse ist in dieser Phase alternativlos und ich bin sehr froh, dass wir die Verantwortungsträger davon überzeugen konnten, jetzt für die Menschen da zu sein.“ Da mit Ende Juni eine langfristige und zielgerichtete Unterstützung bei den steigenden Mieten herhalten soll, wurden die Mieten vorerst nur bis dahin eingefroren. Daneben soll ein Sozial- und Härtefallfonds der Gemeinde als Ergebnis der SPÖ-Initiative in den nächsten Wochen im zuständigen Ausschuss ausgearbeitet werden.

Sorge bereitet der SPÖ hingegen, „dass die Mietpreisbremse Ende Juni nicht automatisch verlängert wird, wenn es keine Lösung bis dahin gibt.“ Die ÖVP habe aber signalisiert, dass man bis Ende Juni eine Lösung gefunden haben wird.

Bürgermeister Thaddäus Heindl, ÖVP, will Mietpreisbremse auf rechtlich haltbare Beine stellen. Foto: privat

Die Bedenken der SPÖ kann Bürgermeister Thaddäus Heindl, ÖVP, nicht nachvollziehen, genauso wenig, „warum man das Thema mit einem Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung bringen musste. Wir hätten die Aussetzung der Mietpreiserhöhung auch im Ausschuss besprechen können“, sagt Heindl. Er habe die Hausverwaltung angewiesen, bis Juni auf die Mieterhöhung zu verzichten. „Wir werden bis Ende des zweiten Quartals Maßnahmen erarbeiten, um treffsicher denen zu helfen, die es brauchen. Die Materie rund um die Mieten unserer rund 50 gemeindeeigenen Wohnungen ist sehr komplex“, sagt Heindl. Auch müsse man abwarten, was die Bundesregierung in Sachen Mietpreisbremse vorgibt.

Der Härtefonds liegt Heindl besonders am Herzen, reklamiert diesen aber für sich. „Ich bin sehr froh, dass der Gemeinderat meinem Vorschlag gefolgt ist und einen Sozialfonds eingerichtet hat. Damit können wir in sozialen Notfällen den Hennersdorferinnen und Hennersdorfern rasch und treffsicher helfen.“ Der Fonds soll dann ins Spiel kommen, „wenn alle anderen staatlichen Hilfsmöglichkeiten ausgeschöpft sind“. Heindl führt weiter aus: „Die derzeit hohe Inflationsrate ist zu einer Herausforderung für die Schwächsten in unserer Gesellschaft geworden. Um in möglichen Härtefällen rasch und unbürokratisch helfen zu können hat der Gemeinderat der Gemeinde Hennersdorf auf meine Initiative beschlossen, einen Härtefallfonds einzurichten.“ Unterstützt werden können nur Personen mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Hennersdorf. Dass der Härtefonds eine Idee der ÖVP war, verwundert wieder die SPÖ. Laut Gemeinderat Bertan Özcan sei es genauso ein Anliegen der SPÖ gewiesen, einen solchen Fonds einzurichten.„

