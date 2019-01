Die Operette „Wiener Blut“ lieferte die Vorlage zur Komödie, die das Traudl-Theater mit Witz, Charme und Tempo umsetzte.

Das Stück: Der etwas steife Graf August von Wolkersheim (Hermann Byslovsky) kommt mit seiner jungen Ehefrau Melanie von Wolkersheim (Sonja Splitt) aus der Provinz in die Hauptstadt Wien, um am Wiener Kongress als Gesandter des Fürstentums Reuß-Schleiz-Greiz mit Kanzler Metternich die Zukunft des kleinen Fürstentums zu besprechen. Ein Disput mit seiner Frau löst amouröse Verwicklungen aus, im Zuge derer der Graf erkennt, dass wohl doch Wiener Blut in seinen Adern fließt.

Die beiden Kammerdiener Franz Pirkner und Franz Schmid liefern sich Duelle, bis sie sich zusammenraufen, um das zerstrittene Grafenpaar von Wolkersheim wieder miteinander zu versöhnen. Das Fazit: Jede kleine Rolle ist perfekt besetzt, auch die Kulissen stilgetreu inszeniert.

Kartentelefon: 0680 55 21 023, Mo bis Fr, 9 bis 12 Uhr.