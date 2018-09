Für eine Laientheatergruppe agiert das „Martha-Theater“ äußerst professionell, auch im Fach Komödie, für die das Theater über Hennersdorfs Grenzen hinaus bekannt ist. Nach dem Erfolgsstück „Der Tag, an dem der Papst entführt wurde“, das im Frühjahr „eingeschoben“ wurde, steht im Theaterherbst eine Weltpremiere auf dem Programm.

Weil inzwischen die Latte schon sehr hoch liegt und sich Regisseur Franz Josef Barta auf der Suche nach einem den hohen Anforderungen entsprechenden Stück für den „Theaterherbst in Hennersdorf“ nicht entscheiden konnte, beschloss er kurzerhand, diesbezüglich selbst aktiv zu werden. So entstand also die „verrückte“ Komödie „Normal ist nicht normal“, die die Frage aufwirft, ob es denn wirklich so erstrebenswert ist, „normal“ zu sein.

Dazu meint er Autor: „Sogenannte normale Menschen sind eigentlich die Ausnahme. Wer also glaubt, normal zu sein, ist garantiert nicht normal.“

Kulturverein-Obmann Alfred Ocenasek ergänzt: „Diese turbulente, psychologisch fundierte und mit Wortwitz gespickte Komödie sollte man sich keinesfalls entgehen lassen.“

Premiere ist am Freitag, 5. Oktober. Karten gibt es noch unter 0676 550 34 15.